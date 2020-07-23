После безуспешных попыток одесских властей поднять танкер «Делфи» произошла новая утечка нефтепродуктов

Как рассказали в департаменте экологии, там обнаружено пятно площадью 180 квадратных метров, передает Politeka.net.

На ЧП уже отреагировал известный одесский эко-активист Владислав Балинский. На обнародованном видео он показал масштабы утечки горючего и отметил, что речь идет не о литрах и даже не о децилитрах топлива, которое вытекло в море.

«Попытка поднятия «Делфи»18 июля привела к общему поднятию корпуса судна минимум на пол метра относительно прежнего положения. Даже школьник восьмого класса, зная принцип сообщающихся сосудов, понял бы, что все содержимое внутреннего пространства судна ровно на эти пол метра и понизится, излившись в море сквозь свищи и технические отверстия», - объяснил Балинский.

На происходящее также отреагировал одесский губернатор Максим Куцый. Он сообщил, что судовладелец снова поросил продлить сроки завершения операции по поднятию танкера — в этот раз до 10 августа.

Глава ОГА убежден, что право на эвакуацию судна нужно передать АМПУ, а также призвал признать ситуацию с "Делфи" чрезвычайной.

Gepostet von Balinskyy Vladislav am Dienstag, 21. Juli 2020

Напомним, отдыхающим запретили купаться на пляжах Одессы: список опасных мест

А еще Politeka писала, стая дельфинов устроила грандиозный переполох в Одессе: зоозащитники поделились видео

Также Politeka сообщала, переполох в курортной зоне Одессы: обнаружено сотни снарядов, кадры с места