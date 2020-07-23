Пожар в жилом дому унес жизни брата и сестры в Одесской области
О трагическом происшествии, которое произошло рано утром в селе Новопетровка Николаевского района передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГСЧС.
Согласно информации, 23 июля в 5:17 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме. Спасатели в течение двух с половиной часов боролись с огнем в доме на площади 40 квадратных метров и полностью его ликвидировали 08:24.
На пепелище были найдены обгоревшие трупы 40-летнего хозяина дома и его 33-летней сестры. Причина смерти, возгорания и размер ущерба устанавливаются.
Отмечается, что от ДСНС привлекалась 1 единица пожарной техники и 3 человека личного состава.
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До этого мы сообщали о сильном пожаре в курортном поселке Затока Одесской области.
Там загорелись домики на базах отдыха «Гранит» и «Атлантида». Прибыв на место ЧП пожарники установили, что пылают ярким пламенем шесть деревянных домиков.
Более двух часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать огонь на площади 500 кв. м.
Также сообщалось, что в разгар лета на одесском побережье горел известный ресторан «Санторини»
В 6:41 в службу спасения 101 поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в помещении кафе "Санторини",- говорится в сообщении.
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Также Politeka писала, что пожар уничтожил крышу дома в центре Одессы: последствия показали с высоты
Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.