В Одессе обновили черный список пляжей, где нельзя купаться

15 июля специалисты отобрали новые пробы морской воды и обнаружили нарушения, сообщается на официальном сайте Одессы, передает Politeka.net.

По их результатам, вода на двух одесских пляжах не соответствует нормам по санитарно-микробиологическим показаниям. Речь идет о пробах с пляжей в Аркадии и на 16-й станции Большого Фонтана.

Не все в порядке с морской водой и за пределами Одессы. Загрязнения нашли в трех районах Затоки (Центральном, Солнечном и Лиманском) и в озере Сасык Татарбунарского района.

Ранее отдыхающим не рекомендовали купаться на девяти городских пляжах Одессы.

Так, специалисты Госпродпотребслужбы в Одесской области попросили временно воздержатся от купания на следующих пляжах: «Лузановка», «Молодая Гвардия», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана.

Также мы сообщали, что после безуспешных попыток одесских властей поднять танкер «Делфи» произошла новая утечка нефтепродуктов.

Было обнаружено пятно площадью 180 квадратных метров.

На ЧП уже отреагировал известный одесский эко-активист Владислав Балинский.

«Попытка поднятия «Делфи»18 июля привела к общему поднятию корпуса судна минимум на пол метра относительно прежнего положения. Даже школьник восьмого класса, зная принцип сообщающихся сосудов, понял бы, что все содержимое внутреннего пространства судна ровно на эти пол метра и понизится, излившись в море сквозь свищи и технические отверстия», - объяснил Балинский.

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