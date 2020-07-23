Гастролеры из Закарпатья нагло обчистили молодую маму с детьми в Одессе

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, ограбление произошло на днях в Приморском районе города, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По сведениям правоохранителей, молодая женщина возвращалась с прогулки с сыновьями трех и полутора лет. В какой-то момент воровки подошли и "почистили" ее рюкзак. Они украли деньги и паспорт.

Пострадавшая не стала долго ждать и тут же обратилась за помощью в полицию. По горячим следам копы задержали воровок, когда отрабатывали территорию Приморского района.

Ими оказались две приезжие из Закарпатской области в возрасте 36 и 15 лет.

Полицейские изъяли у них похищенное имущество и вернули владелице. Теперь злоумышленницам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.

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Позорное для города преступление на железнодорожном вокзале совершили одесситы. Два парня в возрасте 16 лет прибыли в Одессу из Киева. На перроне на них напали неизвестные и под угрозой ножа отобрали гаджеты и деньги. Пострадавшие подростки сразу сообщили о разбое в полицию.

Обоих нападавших задержали в нескольких кварталах от вокзала, киевляне их опознали. Ими оказались одесситы в возрасте 25 лет и 31 года.

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