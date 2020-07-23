С приходом лета в городе Южном, что под Одессой, обострилась проблема стихийных рынков
Как сообщают местные
Повсюду в городе можно встретить людей, которые торгуют мясными и молочными продуктами, а также различными фруктами вдоль дороги, на остановках или прямо с машины.
У полиции совместно с руководством города есть план совместных проверок таких торговых точек. К тому же, правоохранители работают по жалобам граждан. Полиция проводит рейды и штрафует недобросовестных продавцов. Всего с начала года было составлено 6 предписаний, а в отношении злостных нарушителей 5 админпротоколов и работа продолжается.
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Однако по мнению чиновников, данная проблема неискоренима, так как сами горожане ей потакают: покупают продукты на таких рынках и не интересуются документацией на товары.
«Если бы никто не покупал - там никто бы не стоял и не продавал. Торговля мясными и молочными продуктами разрешена только в корпусах рынка после прохождения санвэтэкспертизы», - рассказала начальник развития торговли и услуг Светлана Чабан.
Ранее мы сообщали, одесская полиция с утра в Одессе начала "карантинные рейды".
Так, в общественном транспорте на наличие нарушений в процессе перевозок - в частности, считают количество пассажиров, проверяют наличие масок и уточняют цель поездки.
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А еще Politeka писала, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют
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