Зачем ему этот хлам?

На украинской границе задержали любителя Россиии и СССР, который вез в Одесскую область портреты Путина, валюту и различный советский хлам

Об этом информирует управление Госпогранслужбы Украины, передает Politeka.net.

Сообщается, что на пункте пропуска «Старокозачье» на границе Одесской области и Молдовы во время проверки пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. Когда же решили обыскать его машину, то там было на что посмотреть.

Как выяснилось, гражданин Украины вез на родину красные флажки с гербом СССР, наклейки с изображением флага ВМФ СССР, медали с портретом Жукова, портреты Путина, изображения российской военной техники. Рядом лежал пакет с крупной суммой в рублях.

Теперь перевозчиком займется СБУ. У мужчины выясняют, зачем ему понадобились все эти предметы.

Ранее мы уже писали о том, что сотрудники СБУ задержали пророссийских активистов , которые готовили целую серию провокаций на 2 мая.

В частности, активисты из пророссийского движения «Куликовое поле» накануне и в день годовщины трагедии 2014 года (2 мая) планировали распространить по Одессе агитационную продукцию с призывами к созданию так называемой «республики новороссия» и силовому захвату государственной власти.

В ведомстве отметили, что по замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ.

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