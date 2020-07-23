На Одесчине завязалась драка в полицейском участке между мужчиной и копами

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, которое случилось в Болграде, в среду, 22 июля.

Пострадавший заявил, что полицейские избили его в участке. Он снял побои и согласно медзаключению у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадину головы и ушиб бедра.

В полиции озвучивают совсем другую версию.

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По их данным, мужчина - местный житель, который в мае этого года обращался в полицию с просьбой разыскать пропавших жену и двух малолетних детей. Правоохранители установили их местонахождение. Выяснилось, что семья находится в одном из реабилитационных центров для жертв домашнего насилия. Предоставленная информация не удовлетворила мужчину, и он несколько раз приходил в подразделение выяснять отношения.

В последний раз гражданин явился в участок 22 июля и затеял ссору с одним из полицейских. Он нецензурно бранился и даже плюнул в лицо копу, в следствии чего на него надели наручники.

Отмечается, что в ходе столкновения оба ее участника - и полицейский, и гражданин - получили повреждения в виде ссадин. Это было зафиксировано во время медицинского осмотра, который они сразу же прошли. Других телесных повреждений на момент осмотра не выявлено.

Издание «Думская» со ссылкой на свои источники сообщило, что пострадавшим оказался переселенец из Крыма, ветеран АТО Тарас Ч. Мужчина проходил службу в отдельном батальоне 79-й бригады в 2014 году, а позже с 2016 по 2018-й.

ветераны ато оос

По рассказам потерпевшего, он приходил в райотдел, чтобы выяснить где жена, поскольку при расставании она забрала его документы.

Также он поведал, что в райотделе его заковали в наручники, после чего повалили на пол и избили несколько полицейских. Мужчина обвиняет правоохранителей в издевательствах, что они потушили сигарету ему об грудь и засовывали окурки в рот.

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