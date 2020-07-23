На Одесчине завязалась драка в полицейском участке между мужчиной и копами
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, которое случилось в Болграде, в среду, 22 июля.
Пострадавший заявил, что полицейские избили его в участке. Он снял побои и согласно медзаключению у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадину головы и ушиб бедра.
В полиции озвучивают совсем другую версию.
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По их данным, мужчина - местный житель, который в мае этого года обращался в полицию с просьбой разыскать пропавших жену и двух малолетних детей. Правоохранители установили их местонахождение. Выяснилось, что семья находится в одном из реабилитационных центров для жертв домашнего насилия. Предоставленная информация не удовлетворила мужчину, и он несколько раз приходил в подразделение выяснять отношения.
В последний раз гражданин явился в участок 22 июля и затеял ссору с одним из полицейских. Он нецензурно бранился и даже плюнул в лицо копу, в следствии чего на него надели наручники.
Отмечается, что в ходе столкновения оба ее участника - и полицейский, и гражданин - получили повреждения в виде ссадин. Это было зафиксировано во время медицинского осмотра, который они сразу же прошли. Других телесных повреждений на момент осмотра не выявлено.
Издание «
По рассказам потерпевшего, он приходил в райотдел, чтобы выяснить где жена, поскольку при расставании она забрала его документы.
Также он поведал, что в райотделе его заковали в наручники, после чего повалили на пол и избили несколько полицейских. Мужчина обвиняет правоохранителей в издевательствах, что они потушили сигарету ему об грудь и засовывали окурки в рот.
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