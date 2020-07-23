На Одесчине завязалась драка в полицейском участке между мужчиной и копами

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, которое случилось в Болграде, в среду, 22 июля.

Пострадавший заявил, что полицейские избили его в участке. Он снял побои и согласно медзаключению у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадину головы и ушиб бедра.

В полиции озвучивают совсем другую версию.

По их данным, мужчина - местный житель, который в мае этого года обращался в полицию с просьбой разыскать пропавших жену и двух малолетних детей. Правоохранители установили их местонахождение. Выяснилось, что семья находится в одном из реабилитационных центров для жертв домашнего насилия. Предоставленная информация не удовлетворила мужчину, и он несколько раз приходил в подразделение выяснять отношения.

В последний раз гражданин явился в участок 22 июля и затеял ссору с одним из полицейских. Он нецензурно бранился и даже плюнул в лицо копу, в следствии чего на него надели наручники.

Отмечается, что в ходе столкновения оба ее участника - и полицейский, и гражданин - получили повреждения в виде ссадин. Это было зафиксировано во время медицинского осмотра, который они сразу же прошли. Других телесных повреждений на момент осмотра не выявлено.

Издание « Думская » со ссылкой на свои источники сообщило, что пострадавшим оказался переселенец из Крыма, ветеран АТО Тарас Ч. Мужчина проходил службу в отдельном батальоне 79-й бригады в 2014 году, а позже с 2016 по 2018-й.

По рассказам потерпевшего, он приходил в райотдел, чтобы выяснить где жена, поскольку при расставании она забрала его документы.

Также он поведал, что в райотделе его заковали в наручники, после чего повалили на пол и избили несколько полицейских. Мужчина обвиняет правоохранителей в издевательствах, что они потушили сигарету ему об грудь и засовывали окурки в рот.

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