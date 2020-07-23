В Одессе разъяренный водитель жестко избил пешехода
Соответствующее видео разместил телеграм-канал Хydessa, передает Politeka.net. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Событие произошло днем, 23 июля, в Суворовском районе города на улице Бочарова.
Очевидцы рассказали, что водителю не понравилось, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте и он набросился на него с кулаками, а затем в ход пошёл даже стул.
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До этого мы сообщали, что в Одессе водитель внедорожника не пропустил пешехода, а потом избил его.
Инцидент случился вечером на улице Среднефонтанской, 34.
По данным очевидцев, водитель автомобиля BMW черного цвета не пропустил пожилого мужчину. Тот сделал замечание водителю, на что последний вышел из своего авто начал избивать мужчину.
Случайный прохожий пытался заступиться за пожилого мужчину, но тут возник еще один участник, который начал бить этого прохожего.
Закончилось всё тем, что мужчины просто сняли номера и скрылись с места.
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