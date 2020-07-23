На трассе Киев - Одесса грузовики выстроили в многокилометровую очередь

Как сообщили очевидцы, сотни фур, если не тысячи, растянулись от поста дорожной полиции возле села Дачное и до Алтестово, а затем от Хаджибейского моста и до села Христиновка Раздельнянского района, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Грузовики выстроили в колонну перед весовым комплексом и ожидают своей очереди. Из-за этого движение других автомобилей также затруднено.

С наступлением ночи ситуация на дороге не изменилась, и остается такой же сложной.

До этого мы сообщали, что на курорте в Одесской области женщина навеселе каталась по пляжу и чуть не переехала отдыхающего.

Возмутительный инцидент случился на пляже в селе Приморское Килийского района.

Приезжая из Измаила под воздействием алкоголя села за руль автомобиля и поехала вдоль берега прямо среди людей. Один из отдыхающих пытался прекратить увиденное: мужчина стал перед машиной, однако правонарушительница дала по газам и поехала дальше.

Отмечается, что наезда мужчина избежал, запрыгнув на капот.

«Нетрезвого водителя задержали. Ей сообщили о подозрении в хулиганстве и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, - рассказал начальник отдела полиции.

Кроме того, в отношении женщины составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

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