В пятницу в Одессе синоптики осадков не прогнозируют, а вот по области обещают дождь с грозой

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

По их данным, утро и вечер в Одессе будут пасмурными, а днем ожидается непродолжительное прояснение. Вероятность осадков очень низкая.

Ветер будет дуть переменных направлений, 3-5 метров в секунду.

Температура ночью 17-19 °С, днем столбики термометров покажут +26+28 градусов.

Температура морской воды +21+22 градуса.

На территории Одесской области, по прогнозам синоптиков, пройдут местами дожди и даже с грозами

Ветер переменных направлений, 3-5 метров в секунду.

Температура ночью 1составит 14-19 градусов тепла, днем воздух прогреется до +31.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы сообщали, в Одессе обновили черный список пляжей, где нельзя купаться.

15 июля специалисты отобрали новые пробы морской воды и обнаружили нарушения.

По их результатам, вода на двух одесских пляжах не соответствует нормам по санитарно-микробиологическим показаниям. Речь идет о пробах с пляжей в Аркадии и на 16-й станции Большого Фонтана.

Не все в порядке с морской водой и за пределами Одессы. Загрязнения нашли в трех районах Затоки (Центральном, Солнечном и Лиманском) и в озере Сасык Татарбунарского района.

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