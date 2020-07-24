Чем всё закончилось?

В Одесской области неадекватный мужчина затеял стрельбу из окна своего дома

Происшествие случилось в одном из сел Арцизского района, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГУНП.

В полицию обратился председатель сельсовета после того, как услышал выстрелы в доме местного жителя. Копы направились по указанному адресу, однако мужчина предупредил их, что если они приблизятся, то будет стрелять и показал пистолет из окна.

Полицейские потребовали сдать оружие, и злоумышленник открыл по ним огонь, однако не попал.

Отмечается, что в результате стрельбы, никто не пострадал, а 60-летнего стрелка разоружили и изъяли у него пневматический пистолет.

Открыто уголовное производство, в рамках которого назначена судебно-психиатрическая экспертиза для определения вменяемости мужчины.

«Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа). Максимальная санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе.

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В городе Измаиле патрульные остановили автомобиль и в ходе поверхностного осмотра обнаружили у пассажира пистолет.

В разговоре, 17 летний парень признался, что нашел «пушку» ещё в мае и оставил себе для самозащиты.

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