В Одесской области снова резко возросло число зараженных китайской инфекцией

Только за последние сутки в регионе выявлено 58 новых случаев, сообщает пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net.

По их данным, всего в Одесской области заболели 2749 человек, из них 1482 болеют в данный момент. Количество смертельных случаев – 40, а выздоровели 1227 пациентов.

За прошедшие сутки от осложнений скончалась 83-летняя жительница села Сергеевка Белгород-Днестровского района.

В пресс-службе одесской ОГА рассказали, что пенсионерка заболела 15 июля, 18 июля в тяжелом состоянии была госпитализирована в инфекционные местные больницы. 20 июля, после того, как был подтвержден диагноз COVID-19, ее перевели в палату интенсивной терапии Черноморской больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера женщина скончалась.

Кроме опасной инфекции, у нее были сопутствующие тяжелые патологии: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротичный кардиосклероз, сахарный диабет.

Также стало известно, что городская подстанция скорой помощи № 4, которая обслуживает Малиновский район, с 23 июля остановила работу и пошла на двухнедельный карантин. На днях у трех сотрудников подтвердился диагноз COVID-19.

Как выяснилось, медики 10 июля контактировали с пациентом с симптомами ОРВИ, у которого позже выявили китайский вирус.

Двое больных сотрудников в настоящее время госпитализированы в инфекционную больницу. Третий - дома на самоизоляции. Еще около двадцати медиков сегодняшнего дня также сидят по домам.

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