В АМПУ не верят в успех

Подъем затонувшего танкера "Делфи"в Одессе может затянуться

Администрация морских портов Украина не верит, что аварийный танкер «Делфи» удастся поднять у берегов Одессы и ищет нового подрядчика стоимостью почти в 25 миллионов гривен. Такое объявление появилось на сайте Prozzoro.

Работы подрядчиков АМПУ оценила в 24 млн 681 тыс. 666,67 грн. Конечный срок подачи тендерных предложений – 28 августа.

Согласно договору, срок выполнения работ – до 31 декабря 2020 года (в зависимости от гидрометеорологических условий, но не более 60 календарных дней с момента заключения договора).

Стоит обратить внимание, что аукцион состоится 5 октября, а значит фактически в этом году работы не будут начаты – в это время начинается сезон штормов, и собственно гидрометеорологические условия не позволят выполнять работы.

А тем временем сегодня в пятницу, 24 июля судовладелец предпримет очередную попытку поднять севший на мель и опрокинувшийся на борт танкер «Делфи».

“Вторая попытка снять танкер c волнореза у пляжа “Дельфин“ стальными тросами назначена на пятницу“, - говорится в заявлении.

Сейчас продолжатся подготовительные работы.

Ранее мы сообщали, что после безуспешных попыток одесских властей поднять танкер «Делфи» произошла новая утечка нефтепродуктов.

Было обнаружено пятно площадью 180 квадратных метров.

На ЧП уже отреагировал известный одесский эко-активист Владислав Балинский.

«Попытка поднятия «Делфи»18 июля привела к общему поднятию корпуса судна минимум на пол метра относительно прежнего положения. Даже школьник восьмого класса, зная принцип сообщающихся сосудов, понял бы, что все содержимое внутреннего пространства судна ровно на эти пол метра и понизится, излившись в море сквозь свищи и технические отверстия», - объяснил Балинский.

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