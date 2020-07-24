В Одесской области задержали иностранца, который пытался провезти через границу запрещенное оружие

Событие произошло ночью на пункте пропуска «Рени», сообщает пресс-служба Измаильского отряда.

Пограничники решили тщательно обыскать микроавтобус Volkswagen, которым управлял гражданин Германии. И как оказалась, там было на что посмотреть.

Под сиденьем пассажира были обнаружены запрещенные для перевозки через государственную границу ножи с 26 и 12-сантиметровыми лезвиями, а также газовый баллончик.

По факту выявленных признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» «зеленые береты» сообщили в Ренийское отделение полиции.

На данный момент холодное оружие изъято для экспертизы.

С иностранцем проводятся следственные действия сотрудниками полиции.

Ранее мы сообщали, на украинской границе задержали любителя Россиии и СССР, который вез в Одесскую область портреты Путина, валюту и различный советский хлам.

На пункте пропуска «Старокозачье» на границе Одесской области и Молдовы во время проверки пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. Когда же решили обыскать его машину, то там было на что посмотреть.

Гражданин Украины вез на родину красные флажки с гербом СССР, наклейки с изображением флага ВМФ СССР, медали с портретом Жукова, портреты Путина, изображения российской военной техники. Рядом лежал пакет с крупной суммой в рублях.

Напомним, на одесском вокзале отрыли охоту на туристов, фото: "не успевают сойти с поезда"



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