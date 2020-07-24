В небе на Одессой взошло сразу два солнца

Столько редкое природное явление увидели жители Теплодара. Они зафиксировали его на камеры и поделились в сети, передает Politeka.net

Это явление называется "паргелий". Слово "паргелий" происходит от древнегреческого и значит "ложное солнце". Представляет собой разновидность гало и выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около Луны (парселена).

До этого мы сообщали, что одесситы наблюдали в небе редчайшее космическое явление.

Древняя комета Neowise (официальное название C/2020 F3) е максимально приближалась к Земле. Это произошло в ночь с 22 на 23 июля.

Специалисты отмечают, что лучше всего комету будет видно через полтора часа после заката Солнца.

Надо сказать, что явление это столько редкое, что его можно увидеть раз в 6800 лет.

Жителям Одессы удалось поймать космическое тело на камеру, и они делятся потрясающими кадрами в сети.

«Радуюсь, что поймала это невероятное зрелище в свой объектив», - написала одесситка Александра Потапенко, которая сделала снимки между Куяльницким и Хаджибейским лиманами после заката.

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