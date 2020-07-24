Во время курортного сезона в Одессе всё чаще жертвами злоумышленников становятся туристы

Об очередном таком случае, который произошел в парке Шевченко сообщает пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net

По их рассказам, на 25-летнего парня, приехавшего из Киева набросились трое неизвестных. Они избили туриста, сломали ему челюсть, а потом отобрали несколько сотен гривен и два мобильных телефона.

Установили и задержали правонарушителей сотрудники Приморского отдела полиции. У нападавших, среди которых 17-летний парень из Николаевской области и двое парней 22-х и 25-ти лет из Херсона и Одесской области, изъяли один из гаджетов потерпевшего. Место нахождения остального имущества устанавливается.

«Сейчас всем трем фигурантам следователи сообщили о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи – лишение свободы на срок до десяти лет, –рассказал следователь полиции Анна Савчук.

Еще один разбойный случай произошел на железнодорожном вокзале в Одессе. Не успели молодые туристы сойти с поезда, как их тут же ограбили. На перроне на подростков в возрасте 16 лет напали неизвестные и под угрозой ножа отобрали гаджеты и деньги.

Полиция задержала нападавших в нескольких кварталах от вокзала. Ими оказались одесситы в возрасте 25 лет и 31 года.

Напомним, на Одесчине копы повалили на пол и избили ветерана АТО: "Пришел за женой"



Как сообщала Politeka, защищал место кулаками: в одесской маршрутке мужчина ударил беременную, видео драки

Также Politeka писала, что на одесском вокзале отрыли охоту на туристов, фото: "не успевают сойти с поезда"