Пока ведутся попытки поднять затонувший танкер «Делфи», Черное море у берегов Одессы продолжает страдать

Так, сегодня, 24 июля, стало известно об очередной масштабной утечке нефтепродуктов. В этот раз площадь разлива составила более 7 квадратных километров.

Как оказалось, боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Теперь пятно нефти обнаружили и на песке пляжа.

К слову, сегодня в пятницу, 24 июля судовладелец предпримет очередную попытку поднять многостралальный танкер «Делфи». Сейчас ведутся подготовительные работы.

Мы также сообщали, что Администрация морских портов Украина не верит, что аварийный танкер удастся эвакуировать и ищет нового подрядчика стоимостью почти в 25 миллионов гривен. Такое объявление появилось на сайте Prozzoro.

Работы подрядчиков АМПУ оценила в 24 млн 681 тыс. 666,67 грн. Конечный срок подачи тендерных предложений – 28 августа.

Согласно договору, срок выполнения работ – до 31 декабря 2020 года (в зависимости от гидрометеорологических условий, но не более 60 календарных дней с момента заключения договора).

Стоит обратить внимание, что аукцион состоится 5 октября, а значит фактически в этом году работы не будут начаты – в это время начинается сезон штормов, и собственно гидрометеорологические условия не позволят выполнять работы.

Напомним, новое ЧП с танкером "Делфи" у берегов Одессы: экологи показали масштабы, видео

А еще Politeka писала, стая дельфинов устроила грандиозный переполох в Одессе: зоозащитники поделились видео

Также Politeka сообщала, переполох в курортной зоне Одессы: обнаружено сотни снарядов, кадры с места