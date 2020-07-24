После скандала певица из РФ не рискнула выступать в Одессе и отменила концерты

Речь идет о российской исполнительнице Zivert (Юлии Зиверт), выступление которой должно было состояться в пятницу 24 июля на Одесском Морвокзале.

Также она планировала дать еще один концерт – в Киеве, 4 августа в одном из ночных клубов.

Поводом для отмены концертов стали незаконные гастроли артистки в оккупированном Россией Крыму.

Однако, сама же Юлия Зиверт сообщила поклонникам, что концерты отменяются из-за карантина. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей. (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила", — сообщила она.

К слову, накануне народный депутат из фракции «Голос» Соломия Бобровская подала запросы в СБУ и Государственную пограничную службу Украины из-за запланированных концертов Zivert.

«Меня больше всего возмущает, что организацией концерта певицы Zivert, которая выступала в оккупированном Крыму и является нарушителем нашего законодательства, занимается компания Квартал концерт. С этой компанией связаны Сергей Шефир, первый помощник президента, заместитель Ермака Сергей Трофимов и народный депутат Максим Ткаченко от Слуги народа», — написала депутат на своей странице в Фейсбук.

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