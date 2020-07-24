В курортной Затоке полиция обезвредила банду грабилей, которые охотились на отдыхающих

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По словам правоохранителей, трое мужчин приехали на море в Затоку и дождавшись темноты проникли в один из домиков местного отеля.

Злоумышленникам не помешало то, что в номере спала семья туристов, они похитили планшет и мобильный телефон.

Добычей мужчины оказались не удовлетворены и уже через несколько минут спустя совершили еще одну кражу.

Из автомобиля они увидели молодую пару, остановились и отобрали у парня с девушкой телефон и сумку.

Пострадавшие обратились в полицию и по горячим следам копы задержали грабителей.

Ими оказались трое мужчин 32, 33 и 39 лет. В их автомобиле были найдены все украденные вещи. Злоумышленники признались в содеянном.

Об еще одном случае ограбления туриста, который произошел в парке Шевченко в Одессе, мы сообщали ранее.

На 25-летнего парня, приехавшего из Киева набросились трое неизвестных. Они избили туриста, сломали ему челюсть, а потом отобрали несколько сотен гривен и два мобильных телефона.

Установили и задержали правонарушителей сотрудники Приморского отдела полиции. У нападавших, среди которых 17-летний парень из Николаевской области и двое парней 22-х и 25-ти лет из Херсона и Одесской области, изъяли один из гаджетов потерпевшего. Место нахождения остального имущества устанавливается.

Напомним, на Одесчине копы повалили на пол и избили ветерана АТО: "Пришел за женой"



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