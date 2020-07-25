Одесситы с нетерпением ждут выходных и синоптики рассказали о погоде в эти дни

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу, 25 июля, утро и вечер в Одессе будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков, передает Politeka.net.

Ветер будет дуть слабый юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +18+20 градусов, днем стоит готовиться к жаре +27+29 градусов.

Температура морской воды составит +22+23.

По Одесской области будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью +16+21 градусов, днем взлетит до +31.

На автодорогах области видимость хорошая.

Метеорологи сообщают о высокой пожарной опасности.

В воскресенье, 26 июля, в Одессе день будет облачным - самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Ветер слабый, восточный, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью +17+22 градусов, днем +29+34.

Ранее мы сообщали, на юге Одесской области в полях кружил пылевой вихрь.

Его заметили несколько дней назад в Татарбунарском районе на побережья гниющего лимана Сасык.

Очевидцы рассказали, что мини смерчи шли один за другим, поднимая в воздух с распаханного поля тонны пыли и иссушая почву.

Также мы сообщали, что в небе на Одессой взошло сразу два солнца.

Столько редкое природное явление увидели жители Теплодара.

Это явление называется "паргелий". Слово "паргелий" происходит от древнегреческого и значит "ложное солнце". Представляет собой разновидность гало и выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около Луны (парселена).

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