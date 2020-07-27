В сети показали, как ловили обезьян, которые сбежали из Одесского зоопарка
Соответствующие кадры обнародовали в пресс-службе ГСЧС, а также очевидцы происшествия, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть- доскролльте до конца)
Как рассказал директор зверинца Юрий Беляков сбежали три павиана (гамадрила): вожак-самец Жорик, молодой самец и самочка.
Люди стали сообщать, что видели обезьян возле трамвайного депо и рынка «Привоз». Кроме того, одесситы сняли видео, на котором одна из обезьян лазила по крыше дома.
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Работники зоопарка обратились за помощью в поимке беглецов в полицию и к спасателям.
Вся операция по поимке обезьян длилась более двух часов. При этом просто так приматов было поймать невозможно.
"Павианы мощные и агрессивные, поэтому их пребывание вне клетки было очень опасным",- поделился Игорь Беляков.
Чтобы словить обезьян, им пришлось вколоть транквилизатор из специального пистолета со шприцом. Потом приматам ввели антидот и животные чувствую себя хорошо.
Позже директор сообщил, что всех беглецов поймали. В инциденте виновата сотрудница зоопарка, которая кормила животных и плохо закрыла вольер.
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