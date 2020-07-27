В Одесской области в течении дня произошло сразу два пожара, которые охватили большую территорию

Подробности сообщила пресс-служба регионального ГСЧС, передает Politeka.net

В воскресенье, 26 июля, в курортном поселке Затока возле гостиничного комплекса «Променад» загорелась сухая трава и камыш на пустыре.

Общая площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.

Спасатели боролись с огнем около четырех часов и в 18:15 ликвидировали возгорание.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара - устанавливается.

Еще одно огненное ЧП произошло в тот же день в Одесской области. Вблизи Саврани загорелся мусор на свалке, пожар угрожал перекинуться на сосновый лес.

По прибытию спасателей на санкционированном свалке горел мусор и кустарники на площади 700 кв.

Пожарные боролись с огнем около двух часов. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара - устанавливается.

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Как сообщили свидетели происшествия, это произошло поздно вечером в воскресенье на проспекте Небесной Сотни.

Залпы салюта упали на сухую траву и она загорелась.

«Неизвестные отмечали праздник. Решили украсить вечер салютом, - не получилось, получили взамен пожар, после чего сбежали, а тушить его принялись рабочие Инфоксводоканала», - говорится в публикации телеграм-канала "Подслушано Одесса".

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