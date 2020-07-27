В курортной зоне Одессы раздраженный водитель разгромил будку со шлагбаумом

Инцидент произошел в субботу вечером в Аркадии на выезде с платной парковки на Каманина. Об этом сообщили очевидцы и разместили подтверждающее видео в соцсетях, передает Politeka.net Чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Мужчина не захотел платить за парковку, поэтому сломал шлагбаум и разбил стекло в будке, где сидел сборщик денег.

По словам свидетели произошедшего, это был таксист, который заехал за клиентом, но не успел выехать в отведенные бесплатные 15 минут из-за очереди на выезде.

Ранее мы сообщали, в Одессе активисты при помощи кувалд разнесли два скандальных шлагбаума, на которых взимали плату и разблокировали въезд к морю.

Будку и шлагбаум снесли сначала на 13-й станции Большого Фонтана, а после - на пляже «Ланжерон».

Среди разрушителей шлагбаума был замечен народный депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук.

Впрочем, снос очень обеспокоил чиновников одесского горсовета. В частности, один из них Сергей Дубенко назвал это самоуправством и намекнул на уголовные дела.

Одесса Gepostet von Stanislav Anatolevich am Samstag, 25. Juli 2020

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