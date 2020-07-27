В Одессе произошел сильный пожар из-за неудачного запуска фейерверков
Как сообщили свидетели происшествия, это произошло поздно вечером в воскресенье на проспекте Небесной Сотни. Соответствующее видео разместил телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть- доскролльте до конца)
Залпы салюта упали на сухую траву и она загорелась.
«Неизвестные отмечали праздник. Решили украсить вечер салютом, - не получилось, получили взамен пожар, после чего сбежали, а тушить его принялись рабочие Инфоксводоканала», - говорится в публикации.
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Ранее сообщалось о трагическом пожаре, который унес в жизни брата и сестры в Одесской области. ЧП произошло рано утром в селе Новопетровка Николаевского района.
23 июля в 5:17 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме. Спасатели в течение двух с половиной часов боролись с огнем в доме на площади 40 квадратных метров и полностью его ликвидировали 08:24.
На пепелище были найдены обгоревшие трупы 40-летнего хозяина дома и его 33-летней сестры. Причина смерти, возгорания и размер ущерба устанавливаются.
Также сообщалось, что в разгар лета на одесском побережье горел известный ресторан «Санторини».
В 6:41 в службу спасения 101 поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в помещении кафе "Санторини",- говорится в сообщении.
Напомним, прыгнул и оставил записку: всплыли новые детали и фото пожара в центре Одессы
Также Politeka писала, что пожар уничтожил крышу дома в центре Одессы: последствия показали с высоты
Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.
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