В Одессе произошел сильный пожар из-за неудачного запуска фейерверков

Как сообщили свидетели происшествия, это произошло поздно вечером в воскресенье на проспекте Небесной Сотни. Соответствующее видео разместил телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть- доскролльте до конца)

Залпы салюта упали на сухую траву и она загорелась.

«Неизвестные отмечали праздник. Решили украсить вечер салютом, - не получилось, получили взамен пожар, после чего сбежали, а тушить его принялись рабочие Инфоксводоканала», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось о трагическом пожаре, который унес в жизни брата и сестры в Одесской области. ЧП произошло рано утром в селе Новопетровка Николаевского района.

23 июля в 5:17 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме. Спасатели в течение двух с половиной часов боролись с огнем в доме на площади 40 квадратных метров и полностью его ликвидировали 08:24.

На пепелище были найдены обгоревшие трупы 40-летнего хозяина дома и его 33-летней сестры. Причина смерти, возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Также сообщалось, что в разгар лета на одесском побережье горел известный ресторан «Санторини».

В 6:41 в службу спасения 101 поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в помещении кафе "Санторини",- говорится в сообщении.

Праздника не получилось, зато получился пожар Gepostet von Саша Юрченко am Sonntag, 26. Juli 2020

Напомним, прыгнул и оставил записку: всплыли новые детали и фото пожара в центре Одессы

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Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.

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