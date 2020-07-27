В Одессе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за многострадального танкера «Делфи»

Такое заявление сделал одесский губернатор Максим Куцый на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net

"Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру "Делфи". Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня", — сообщил Куцый.

Теперь это решение должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины, что даст государству исключительное право на ликвидацию танкера.

«Представители местной власти проигнорировали заседание», - отметил Куций.

В частности, на совещание демонстративно не пришел мэр Геннадий Труханов, однако в Одессу с визитом прибыл министр инфраструктуры Владислав Криклий, который прокомментировал ситуацию.

«В ситуации с танкером "Делфи", к сожалению, рано ставить точку. Очередная попытка поднять танкер закончилась разрывом буксировочного троса. Перевернуть судно на ровный киль — первый этап операции по подъему затонувшего танкера. Но даже этот этап не удалось выполнить подрядчику», - рассказал он.

Нужно отметить, что Администрация морских портов Украины уже не позволит судовладельцу заниматься ликвидацией танкера, который продолжает загрязнять нефтепродуктами акваторию Черного моря у берегов Одессы.

Ранее мы сообщали, что Одесский филиал АМПУ огласил тендер на услуги по удалению судна «Delfi» из акватории морского порта Одесса. Стоимость тендера – почти 25 миллионов гривен, что примерно в 2-3 раза превышает реальную стоимость работ. Победитель аукциона должен будет поднять танкер в зависимости от гидрометеорологических условий, но не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.

Напомним, отдыхающим запретили купаться на пляжах Одессы: список опасных мест

А еще Politeka писала, стало известно о печальной участи танкера "Делфи" в Одессе: "не раньше следующего года"

Также Politeka сообщала, переполох в курортной зоне Одессы: обнаружено сотни снарядов, кадры с места