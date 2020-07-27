Интересную находку из прошлого обнаружили во время раскопок вблизи Аккерманской крепости в Белгород-Днестровском районе Одесской области

Это старинный сосуд с жидкостью внутри времен Османской империи. Об этом рассказал одесский историк Андрей Красножон на своей странице в Facebook и показал фотографии бутылки передает Politeka.net

По словам ученого, сосуд, найденный при раскопках, оказался неповрежденным, а внутри него была обнаружена жидкость прозрачного цвета.

Как рассказал сам Красножон, дата изготовления бутылки - не позднее 1798 года, также возможно она была завезена с территории другого государства. Происхождение и состав жидкости пока установлены не были.

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Рано утром в полицию поступил сигнал о том, что при строительстве жилого дома на улице Мореходной возле парка «Юность», рабочие нашли предмет, похожий на гранату.

Прибывшие на место полицейские и специалисты-взрывотехники обследовали территорию и извлекли из земли 265 взрывоопасных предметов: 154 гранаты Ф-1, 28 подрывников к снарядам, 11 минометных мин 82 мм, одну 120-мм мину, 29 артиллерийских снарядов калибра 37 мм, 17 артснарядов 45 мм, 23 артснаряда 75 мм, два артиллерийских снарядов 152 мм.

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