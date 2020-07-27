В центре Одессы мощная ветка рухнула прямо на тротуар и пробила окно в доме

Происшествие случилось на пересечении улиц Кузнечной и Спиридоновской. О нем сообщили очевидцы в местный паблик, разместив соответствующую фотографию, передает Politeka.net.

Ветка упала и в результате разбила окно квартиры на первом этаже в доме по адресу Кузнечная, 25.

«Очередное дерево залетело в гости к людям в окно», - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, ветку уже распилили и убрали коммунальщики.

До этого мы сообщали, что несмотря на конец июля в Одессе до сих пор не могут убрать свалку новогодних елок.

Вопиющую ситуации наблюдают местные жители на территории парка Азербайджан на 4 станции Фонтана.

Прицеп с высохшими хвойными растениями, которые были не проданы, просто бросили и забыли за него. А ведь он, по мнению одесситов, представляет потенциальную пожароопасность в жару.

Также сообщалось, что в Одессе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за затонувшего танкера «Делфи».

"Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру "Делфи". Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня", — сообщил одесский губернатор Максим Куцый.

Теперь это решение должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины, что даст государству исключительное право на ликвидацию танкера.

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