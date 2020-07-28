В одесском отделении Приватбанка полыхал пожар

О ЧП сначала сообщили встревоженные очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Они рассказали, что горит банковское отделение, расположенное на проспекте Небесной Сотни, 13. От дыма закоптила фасадная стена и вывеска.

На место были вызваны спасатели, которым пришлось разбить двери, чтобы попасть внутрь здания.

Чуть позже информацию о пожаре прокомментировали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Согласно информации, очаг возгорания находился в отделении на первом этаже в пятиэтажном жилом доме. Пожар на площади 1 квадратный метр удалось локализовать в течение четверти часа после поступления сигнала, а еще через 4 минуты — полностью ликвидировать

К тушению привлекались 7 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава.

До этого мы сообщали, в Одессе произошел сильный пожар из-за неудачного запуска фейерверков.

Как сообщили свидетели происшествия, это произошло поздно вечером в воскресенье на проспекте Небесной Сотни.

Залпы салюта упали на сухую траву и она загорелась.

«Неизвестные отмечали праздник. Решили украсить вечер салютом, - не получилось, получили взамен пожар, после чего сбежали, а тушить его принялись рабочие Инфоксводоканала», - говорится в публикации телеграм-канала "Подслушано Одесса".

Напомним, прыгнул и оставил записку: всплыли новые детали и фото пожара в центре Одессы

Также Politeka писала, что пожар уничтожил крышу дома в центре Одессы: последствия показали с высоты

Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.