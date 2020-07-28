В одесском отделении Приватбанка полыхал пожар
О ЧП сначала сообщили встревоженные очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Они рассказали, что горит банковское отделение, расположенное на проспекте Небесной Сотни, 13. От дыма закоптила фасадная стена и вывеска.
На место были вызваны спасатели, которым пришлось разбить двери, чтобы попасть внутрь здания.
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Чуть позже информацию о пожаре прокомментировали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Согласно информации, очаг возгорания находился в отделении на первом этаже в пятиэтажном жилом доме. Пожар на площади 1 квадратный метр удалось локализовать в течение четверти часа после поступления сигнала, а еще через 4 минуты — полностью ликвидировать
К тушению привлекались 7 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава.
До этого мы сообщали, в Одессе произошел сильный пожар из-за неудачного запуска фейерверков.
Как сообщили свидетели происшествия, это произошло поздно вечером в воскресенье на проспекте Небесной Сотни.
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