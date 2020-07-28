В Одессе провели зачистку побережья от водорослей
Только в течении одного дня с городского пляжа «Лузановка» коммунальщики вывезли порядка 200 тонн морской растительности. Об этом сообщает официальный сайт Одессы, передает Politeka.net.
Основную работу приходилось выполнять вручную почти 20 человек граблями подтягивали растения с моря к трактору, который собирал водоросли ковшом.
Тяжелая техника с ковшами прокатилась и прямо по отмели.
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Теперь водорослями будут удобрять почву, перед эти превратив в специальный компост.
Несмотря на приближение осени температура воздуха в Одессе только растет и достигает +35 градусов.
Также растет темпаратура морской воды, что привело к массовому появлению водорослей на всех одесских пляжах. Они, конечно, мешают отдыхающим и местным жителям наслаждаться морской водой, однако несмотря на это, все пляжи забиты людьми, что «яблоку негде упасть».
А тем временем синоптики сообщили, что согласно прогнозу сегодня в городе будет наблюдаться переменная облачность. Облака на небе рассеются только к вечеру, а порывы переменного ветра достигнут 12-14 метров в секунду. Осадки маловероятны.
Море будет теплым и спокойным, его температура составит +23 градуса.
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