Что происходит на пляжах в Одессе

В Одессе провели зачистку побережья от водорослей

Только в течении одного дня с городского пляжа «Лузановка» коммунальщики вывезли порядка 200 тонн морской растительности. Об этом сообщает официальный сайт Одессы, передает Politeka.net.

Основную работу приходилось выполнять вручную почти 20 человек граблями подтягивали растения с моря к трактору, который собирал водоросли ковшом.

Тяжелая техника с ковшами прокатилась и прямо по отмели.

Теперь водорослями будут удобрять почву, перед эти превратив в специальный компост.

Несмотря на приближение осени температура воздуха в Одессе только растет и достигает +35 градусов.

Также растет темпаратура морской воды, что привело к массовому появлению водорослей на всех одесских пляжах. Они, конечно, мешают отдыхающим и местным жителям наслаждаться морской водой, однако несмотря на это, все пляжи забиты людьми, что «яблоку негде упасть».

А тем временем синоптики сообщили, что согласно прогнозу сегодня в городе будет наблюдаться переменная облачность. Облака на небе рассеются только к вечеру, а порывы переменного ветра достигнут 12-14 метров в секунду. Осадки маловероятны.

Море будет теплым и спокойным, его температура составит +23 градуса.

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