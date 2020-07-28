В прибрежной зоне Одессы снесут тенисные корты, чтобы построить высотки
Речь идет о кортах, которые находятся возле парка Шевченко на Лидерсовском бульваре. Их закроют навсегда с 30 июля. На месте возведут элитный жилой комплекс, пишет
Примечательно, что риелторы уже даже начали предлагать квартиры в нем, несмотря на отсутствие котлована для фундамента.
По данным издания, застройщиком является фирма «Одессабуд». В эскизных проектах предлагает 7-этажные дома, в то время как рядом находятся два дома по 16 этажей. Будет ли застройщик придерживаться своего первоначального варианта или же возьмет пример с соседей и построит что-то гораздо выше — покажет время.
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Думская пишет, что будущий ЖК находится в пределах зоны Г-4, которая предназначена для крупных культурно-художественных и спортивно-зрелищных комплексов, концертных залов, кинотеатров, отелей и т.п. Рядом находится зона Г-5, где должны размещаться больницы, поликлиники, амбулатории.
Одесситы в соцсетях с гневом комментируют тотальную застройку города. Вот, что они пишут:
«Еще Гена один срок отмотает мэром, и транспортный коллапс будет по всей территории города!»,
«Это лакомый кусочек»,
«Одни высотки! А где дороги, современные развязки, парковки?»,
«Все склоны могут съехать в море от безумной застройки»,
«О, очередной комплекс бетонных курятников в парковой зоне»,
«Одесса наверное чуть ли не единственный город в Украине, застроенный в зеленой исторической зоне хаотично в стиле гетто стекла и бетона»,
«Очередное безобразие».
Напомним, мощное дерево рухнуло в центре Одессы, пострадали жильцы: кадры происходящего
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