В Одесскую область завезли польскую курятину с опасной инфекцией - сальмонеллой

Об том предупреждает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы области в Фейсбук, передает Politeka.net.

Так, в партии курятины была обнаружена сальмонелла.

Речь идет о мясе механического обваливания из Польши (производство: Polskamp S.A., PL 14170610 WE, Duchnów; хранение: Pago Sp. z o. o., PL 14321108 WE, Błonie).

В связи с этим в ведомстве призывают всех операторов местных рынков немедленно сообщить, если курятина из данной партии попала в оборот.

Для справки: Salmonella представляет собой род грамотрицательный бактерий, имеющих форму палочек, и относится к семейству энтеробактерий.

Вызываемая бактерией Salmonella. болезнь называется сальмонеллез. Для нее обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота.

Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, и болезнь длится от 2 до 7 дней.

Ранее мы сообщали, в городе Южном, что под Одессой, обострилась проблема стихийных рынков.

Незаконная торговля процветает почти в каждом микрорайоне.

Повсюду в городе можно встретить людей, которые торгуют мясными и молочными продуктами, а также различными фруктами вдоль дороги, на остановках или прямо с машины.

В связи с этим полиция начала проводиьт рейды и штрафовать недобросовестных продавцов. Всего с начала года было составлено 6 предписаний, а в отношении злостных нарушителей 5 админпротоколов и работа продолжается.

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