В Одесскую область завезли польскую курятину с опасной инфекцией - сальмонеллой
Об том предупреждает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы области в Фейсбук, передает Politeka.net.
Так, в партии курятины была обнаружена сальмонелла.
Речь идет о мясе механического обваливания из Польши (производство: Polskamp S.A., PL 14170610 WE, Duchnów; хранение: Pago Sp. z o. o., PL 14321108 WE, Błonie).
В перье, мини и без белья: Каменских, Кароль, Дженнер и другие звезды поразили фигурой в черных платьях
ЗНО-2020: у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов
«Да, я старая. И ничего поделать с этим не могу!»: 71-летняя Пугачева ошарашила ответом из-за нападок хейтеров
ЗНО-2020: названы города, где выпускники добились наибольшего успеха
В связи с этим в ведомстве призывают всех операторов местных рынков немедленно сообщить, если курятина из данной партии попала в оборот.
Для справки: Salmonella представляет собой род грамотрицательный бактерий, имеющих форму палочек, и относится к семейству энтеробактерий.
Вызываемая бактерией Salmonella. болезнь называется сальмонеллез. Для нее обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота.
Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, и болезнь длится от 2 до 7 дней.
Ранее мы сообщали, в городе Южном, что под Одессой, обострилась проблема стихийных рынков.
Незаконная торговля процветает почти в каждом микрорайоне.
Повсюду в городе можно встретить людей, которые торгуют мясными и молочными продуктами, а также различными фруктами вдоль дороги, на остановках или прямо с машины.
В связи с этим полиция начала проводиьт рейды и штрафовать недобросовестных продавцов. Всего с начала года было составлено 6 предписаний, а в отношении злостных нарушителей 5 админпротоколов и работа продолжается.
Напомним, на одесском вокзале отрыли охоту на туристов, фото: "не успевают сойти с поезда"
А еще Politeka писала, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют
Также Politeka сообщала, туристы превратили одесское побережье в парковки, видео: "как возле торговых центров"