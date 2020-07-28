В Одесской области исчезла 13-летняя Татьяна Бабенко
Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, девочка проживает в селе Затишье в Захарьевском районе. Сегодня утром, 28 июля, она вышла из дома и до сих пор не вернулась, передает Politeka.net.
Приметы Тани: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светлые.
Была одета в белое платье.
«Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавшая Татьяна Бабенко, просят сообщить в Захарьевское ОП по телефону: (04860) 9 14 53 или на спецлинию «102», - говорится в сообщении полиции.
ЗНО-2020: у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов
Массовая отмена пенсий: ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении, кто останется без денег
Сочная Брежнева спустила кофту, засветив молодое тело без белья: Меладзе не устоит
Доллар катастрофически рухнет, украинцев добили новым прогнозом: что ждет гривну на этой неделе
До этого мы сообщали, что в Одессе полиция разыскивает 21-летнюю девушку из Винницы.
Последний раз Снежана Куцолабская выходила на связь с матерью еще в декабре прошлого года, а после бесследно исчезла.
По некоторым сведениям, пропавшая девушка может находиться в Одессе.
Приметы Снежаны: рост 165-167 см., худощавого телосложения, глаза темно-зеленые, волосы черные до плеч.
Также мы сообщали, то в Килие Одесской области долгое время искали пропавшего 17-летнего Ивана Делюкова. Однако поиски завершились. Тело парня без признаков жизни нашли в высокой трубе запущенной школьной котельной. Как стало известно, парень совершил самоубийство, бросившись в 20-метровую трубу.
Во время поисков друзья Вани сообщили, что он писал книгу в стиле фэнтези. По сюжету книги главный герой попадает в какую-то трубу и оказывается в другом измерении. А в конце он просыпается и понимает, что это был сон. Кроме того, знакомая девушка призналась, что незадолго до своего исчезновения он подарил ей небольшой косметический набор.
Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.
Как сообщала Politeka, дети без вести пропали под Одессой, полиция поднята по тревоге: фото и приметы.
Также Politeka писала, что молодой одессит исчез при странных обстоятельствах, полиция сбилась с ног: фото и приметы