В Одесской области исчезла 13-летняя Татьяна Бабенко

Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, девочка проживает в селе Затишье в Захарьевском районе. Сегодня утром, 28 июля, она вышла из дома и до сих пор не вернулась, передает Politeka.net.



Приметы Тани: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светлые.

Была одета в белое платье.

«Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавшая Татьяна Бабенко, просят сообщить в Захарьевское ОП по телефону: (04860) 9 14 53 или на спецлинию «102», - говорится в сообщении полиции.

До этого мы сообщали, что в Одессе полиция разыскивает 21-летнюю девушку из Винницы.

Последний раз Снежана Куцолабская выходила на связь с матерью еще в декабре прошлого года, а после бесследно исчезла.

По некоторым сведениям, пропавшая девушка может находиться в Одессе.

Приметы Снежаны: рост 165-167 см., худощавого телосложения, глаза темно-зеленые, волосы черные до плеч.

Также мы сообщали, то в Килие Одесской области долгое время искали пропавшего 17-летнего Ивана Делюкова. Однако поиски завершились. Тело парня без признаков жизни нашли в высокой трубе запущенной школьной котельной. Как стало известно, парень совершил самоубийство, бросившись в 20-метровую трубу.

Во время поисков друзья Вани сообщили, что он писал книгу в стиле фэнтези. По сюжету книги главный герой попадает в какую-то трубу и оказывается в другом измерении. А в конце он просыпается и понимает, что это был сон. Кроме того, знакомая девушка призналась, что незадолго до своего исчезновения он подарил ей небольшой косметический набор.

Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.

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