В Одесской области полиция объявила план "Перехват" из-за стрельбы

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net.



Неизвестные открыли стрельбу по автомобилю, в котором ехал одесский активист Демьян Ганул. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Происшествие случилось, во вторник, 28 июля в районе села Визирка. Сейчас правоохранители проверяют информацию и для розыска и задержания правонарушителей в действие введена спецоперация «Перехват».



Сам активист также рассказал подробности нападения.

По его словам, это произошло, когда он возвращался из Южного в Одессу, Две машины пытались столкнуть с дороги автомобиль, в котором он ехал, а после открыли стрельбу.

«Только что обстреляли автомобиль, в котором я ехал. Toyota Rav4 на киевских номерах и какой-то Mercedes нерастаможенный. Нас хотели столкнуть с трассы и начали обстреливать, судя по всему, из травматического оружия. Чудом не попали в меня. Стреляли с двух сторон. Мы начали отстреливаться. Чем вам не покушение?» — рассказал Ганул. Нападавшие скрылись.

Щойно скоєно замах на мене. Дорогою з Южного. Чекаю на поліцію, подробиці згодом. Gepostet von Дем'ян Ганул am Dienstag, 28. Juli 2020

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