Только за один день два случая

Всё чаще иностранцы стали поясягать на имущество жителей Одессы

Только за одни сутки полиции удалось раскрыть два случая ограбления, которые произошли в разных частях города, сообщает пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net

Так, на поселке Котовского воры ограбили водителя хлебовозки, а на Таирова припаркованный автомобиль.

Первый случай имел место на улице Семена Палия. Иностранец воспользовался тем, что водитель хлебовозки был занят разгрузкой товара и не закрыл салон. Злоумышленник проник в авто и похитил сумку с документами и деньгами.

Полиция поймала вора на горячем.

Им оказался 41-летний гражданин иностранного государства, который прибыл в Одессу с целью трудоустройства. Похищенное вернули владельцу, а иностранцу сообщили о подозрении в краже. Теперь его поместили в СИЗО.

Второй случай произошел на улице Академика Королева.

На обочине дороги группа воров залезла в полуоткрытое окно автомобиля и украла сумку с спортивной одеждой и деньгами. Полиция также нашла злоумышленников во время розыскных мероприятий неподалеку от места преступление. Все они являются гражданами одной из стран Закавказья 31 и 52-х лет, которые ранее уже были судимые за имущественные преступления. Сейчас воров поместили в СИЗО. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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