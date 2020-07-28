Всё чаще иностранцы стали поясягать на имущество жителей Одессы
Только за одни сутки полиции удалось раскрыть два случая ограбления, которые произошли в разных частях города, сообщает пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net
Так, на поселке Котовского воры ограбили водителя хлебовозки, а на Таирова припаркованный автомобиль.
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Первый случай имел место на улице Семена Палия. Иностранец воспользовался тем, что водитель хлебовозки был занят разгрузкой товара и не закрыл салон. Злоумышленник проник в авто и похитил сумку с документами и деньгами.
Полиция поймала вора на горячем.
Им оказался 41-летний гражданин иностранного государства, который прибыл в Одессу с целью трудоустройства. Похищенное вернули владельцу, а иностранцу сообщили о подозрении в краже. Теперь его поместили в СИЗО.
Второй случай произошел на улице Академика Королева.
На обочине дороги группа воров залезла в полуоткрытое окно автомобиля и украла сумку с спортивной одеждой и деньгами. Полиция также нашла злоумышленников во время розыскных мероприятий неподалеку от места преступление. Все они являются гражданами одной из стран Закавказья 31 и 52-х лет, которые ранее уже были судимые за имущественные преступления. Сейчас воров поместили в СИЗО. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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