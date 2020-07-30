В Одессе вспыхнуло два пожара - в киоске, по приготовлению шаурмы, а также на рынке
Подробности происшествия рассказали в ресс-службе ГСЧС, передает Politeka.net
Так, в ночь на 30 июля на спецлинию «101» поступил вызов о том, что на улице Краснова горит торговый павильон, в котором готовят и продают шаурму.
Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в течение нескольких минут. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания, а также размер нанесенного ущерба устанавливаются.
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Еще одно ЧП случилось на оптовом рынке на проспекте Небесной Сотни. Там загорелся оптовый павильон.
По информации спасателей, пожар произошел утром 29 июля. Огонь распространился на площадь 10 квадратных метров и был ликвидирован в 11:35.
К счастью, погибших и пострадавших также нет. Причина возгорания уточняется.
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Как сообщили свидетели происшествия, это произошло поздно вечером в воскресенье на проспекте Небесной Сотни.
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Так, на днях горело банковское отделение, расположенное на проспекте Небесной Сотни, 13. От дыма закоптилась фасадная стена и вывеска.
Очаг возгорания находился в отделении на первом этаже в пятиэтажном жилом доме. Пожар на площади 1 квадратный метр удалось локализовать в течение четверти часа после поступления сигнала, а еще через 4 минуты — полностью ликвидировать.
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