В Одессе вспыхнуло два пожара - в киоске, по приготовлению шаурмы, а также на рынке

Подробности происшествия рассказали в ресс-службе ГСЧС, передает Politeka.net

Так, в ночь на 30 июля на спецлинию «101» поступил вызов о том, что на улице Краснова горит торговый павильон, в котором готовят и продают шаурму.

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в течение нескольких минут. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания, а также размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Еще одно ЧП случилось на оптовом рынке на проспекте Небесной Сотни. Там загорелся оптовый павильон.

По информации спасателей, пожар произошел утром 29 июля. Огонь распространился на площадь 10 квадратных метров и был ликвидирован в 11:35.

К счастью, погибших и пострадавших также нет. Причина возгорания уточняется.

До этого мы сообщали, в Одессе произошел сильный пожар из-за неудачного запуска фейерверков.

Как сообщили свидетели происшествия, это произошло поздно вечером в воскресенье на проспекте Небесной Сотни.

Залпы салюта упали на сухую траву и она загорелась.

«Неизвестные отмечали праздник. Решили украсить вечер салютом, - не получилось, получили взамен пожар, после чего сбежали, а тушить его принялись рабочие Инфоксводоканала», - говорится в публикации телеграм-канала "Подслушано Одесса".

Также сообщалось о пожаре в одесском отделении Приватбанка.

Так, на днях горело банковское отделение, расположенное на проспекте Небесной Сотни, 13. От дыма закоптилась фасадная стена и вывеска.

Очаг возгорания находился в отделении на первом этаже в пятиэтажном жилом доме. Пожар на площади 1 квадратный метр удалось локализовать в течение четверти часа после поступления сигнала, а еще через 4 минуты — полностью ликвидировать.

Напомним, прыгнул и оставил записку: всплыли новые детали и фото пожара в центре Одессы

Также Politeka писала, что пожар уничтожил крышу дома в центре Одессы: последствия показали с высоты

Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.