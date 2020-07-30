На пляжах Одессы участились случаи краж личных вещей

Новый инцидент произошел на днях в Отраде, сообщает пресс-служба местном полиции, передает Politeka.net.

Пока 19-летний одессит купался в море, злоумышленник воспользовался благоприятным моментом, забрал с подстилки парня рюкзак с гаджетами, документами и деньгами и быстро ушел, не подозревая, что попал в поле зрения сотрудников полиции.

Увидев копов, грабитель начал убегать, однако его задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Злоумышленником оказался 31-летний житель Овидиопольского района, который имеет судимости за разбой и кражи.

При нем нашли украденное и вернули владельцу. По факту кражи открыто уголовное производство, нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого мы сообщали, что в парке Шевченко в Одессе ограбили туриста.

На 25-летнего парня, приехавшего из Киева набросились трое неизвестных. Они избили туриста, сломали ему челюсть, а потом отобрали несколько сотен гривен и два мобильных телефона.

Установили и задержали правонарушителей сотрудники Приморского отдела полиции. У нападавших, среди которых 17-летний парень из Николаевской области и двое парней 22-х и 25-ти лет из Херсона и Одесской области, изъяли один из гаджетов потерпевшего. Место нахождения остального имущества устанавливается.

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