В Одессе мужчина по неизвестным причинам решил полностью раздеться и выйти на проезжую часть

Инцидент случился на днях улице Богдана Хмельницкого.

Видео сняли случайные прохожие, которые поделились им в соцсетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах можно заметить, что мужчина, на котором нет абсолютно никакой одежды, шагает посередине проезжей части и мешает проезду автомобилей. Затем один из водителей, судя по всему, не оценил юмора нудиста и ударил его кулаком в голову. От удара обнаженный мужчина сразу же упал на асфальт и потерял сознание.

Дальнейшая судьба нудиста неизвестна.

Пользователи в соцсетях комментируют увиденное. Многие отметили, что насилие не может быть оправдано ни в какой ситуации.

«Ну бить так жестоко, зачем? Он итак не здоров на голову, скорее всего»,

«Один вероятно всего с умыслом ищет разной реакции, второму хорошо бы к психиатру- так жестоко ударить человека не нормальненько. С такой сидящей можно ж просто было пихнуть или за шею на тротуар отвести»,

«У одного - мелкое хулиганство. У второго - реальный шанс загреметь на пятерочку за непреднамеренное убийство. ХЗ что в голове у нудиста, и я сейчас про кровообращение и пр. Есть видео нападения, полиции даже париться не надо»,

«А зачем с такой силой бить??? Е если он головой ударится об асфальт и умрёт?!!! Не умнее будет руку заламать и увести с дороги!! Что за жестокость!!??», - пишут в сети.

Я запутался в юридических аспектах данного видео 🤷‍♀️🙆‍♂️😂😜 То, что оба не правы это понятно, бить нельзя, но... И не факт кстати, что штрих без трусов болен... И не факт что упал он не от силы удара, а от неожиданности... но оставим это на личные мнения... Вопрос почему он гуляет беспрепятственно не первый день? Всем нравится? Рано или поздно он должен был нарваться на того, кто не считает это нормальным... upd: судя по комментариям все за голого... свои мысли я оставлю при себе, так как я вырос в средневековье и хотя и дружу со всеми, но если бы такой штрих подошедший к моему ребёнку, то вызвал бы у меня возможно может и не такую бурную реакцию, но тоже явно предосудительную 🤦‍♂️ Gepostet von Анатолий Кавун am Mittwoch, 29. Juli 2020

Напомним, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе

А еще Politeka писала, что отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео

Также Politeka сообщала, что на одесситов открыли охоту прямо на пляже: "пока заходят в море"