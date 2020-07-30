В Одессе мужчина по неизвестным причинам решил полностью раздеться и выйти на проезжую часть
Инцидент случился на днях улице Богдана Хмельницкого.
Видео сняли случайные прохожие, которые поделились им в соцсетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах можно заметить, что мужчина, на котором нет абсолютно никакой одежды, шагает посередине проезжей части и мешает проезду автомобилей. Затем один из водителей, судя по всему, не оценил юмора нудиста и ударил его кулаком в голову. От удара обнаженный мужчина сразу же упал на асфальт и потерял сознание.
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Дальнейшая судьба нудиста неизвестна.
Пользователи в соцсетях комментируют увиденное. Многие отметили, что насилие не может быть оправдано ни в какой ситуации.
«Ну бить так жестоко, зачем? Он итак не здоров на голову, скорее всего»,
«Один вероятно всего с умыслом ищет разной реакции, второму хорошо бы к психиатру- так жестоко ударить человека не нормальненько. С такой сидящей можно ж просто было пихнуть или за шею на тротуар отвести»,
«У одного - мелкое хулиганство. У второго - реальный шанс загреметь на пятерочку за непреднамеренное убийство. ХЗ что в голове у нудиста, и я сейчас про кровообращение и пр. Есть видео нападения, полиции даже париться не надо»,
«А зачем с такой силой бить??? Е если он головой ударится об асфальт и умрёт?!!! Не умнее будет руку заламать и увести с дороги!! Что за жестокость!!??», - пишут в сети.
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