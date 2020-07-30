Из бюджета было выделено 3,18 миллионов

В Одессе детская спортивная площадка, которую отремонтировали за три миллиона, разваливается на глазах

Ее реконструировали год назад в парке «Юность», а на ремонт из городского бюджета было потрачено 3,18 млн гривен, пишет Думская .

Однако несмотря на немалые деньги, спустя год эта площадка выглядит плачевно и здесь легко получить травму.

За воротами разошелся проволочный забор и острые прутья торчат во все стороны. Также виднеется «лысое» покрытие поля с оторванными кусками искусственного газона по углам. Даже сетки на воротах нет.

По данным издания, ремонтом площадки занималась компания «Евродор», которая выиграла тендер летом 2018 года. Фирма специализируется на ремонте и обслуживании дорог. Принадлежит она Наталье и Геворгу Аветисян. Последний является депутатом Измаильского горсовета.

Пользователи в соцсетях комментируют увиденное.

«Сделали на тяп-ляп. А какой срок гарантии, оговоренный со строителями? Пусть всё переделывают. А то у нас строители привыкли не брать ответственность за то, что наделали»,

«Такая площадка 40х20 с современным искусственным покрытием стоит максимум 650 тысяч грн, с нуля под ключ. Такую сетку за воротами ставить нельзя, ее разбивают за неделю. Прутья там должны быть минимум в три раза толще! Кто-то очень прилично заработал на этой площадке»,

«Впрочем, ничего нового, наследникам совка важно ленточку перерезать и бабло распилить, а как и кто будет пользоваться, удобно ли, качественно ли никого не волнует. И так себя ведут все одесские жлобы», - пишут влюди.

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