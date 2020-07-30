Опасный вирус из Китая не собирается отступать и стало известно о новых летальных случаях в Одессе

Об этом сообщает пресс-центр МОЗ, передает Politeka.net

Так, по последним данным в Одесской области число зараженных перевалило за три тысячи и составило 3 151 пациентов.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 46 новых случаев инфицирования, из них 27 — у одесситов, 19 — у жителей районов области.

Сегодня утром, 30 июля, в реанимации инфекционной одесской больницы от осложнений, вызванных COVID-19 скончалась пожилая женщина. Ей было 83 года.

Таким образом, количество смертей от опасного вируса в Одесской области увеличилось до 45.

Всего в инфекционной больнице на данный момент от китайского вируса лечатся 126 человек. 20 из них в тяжелом состоянии, 103 - в среднем, а трое — в удовлетворительном. Пациентов, нуждающихся в поддержке дыхания при помощи ИВЛ в больнице, сейчас нет. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

До этого мы сообщали, что вспышку китайского вируса зафиксировали в Инфоксводоканале.

Пресс-секретарь водоканала заверил, что у заболевших не было никаких симптомов. Положительные результаты показали ПЦР-тесты во время плановой проверки у шести сотрудников.

«У нас большой коллектив, поэтому мы проводим регулярно анализы, предпринимаем профилактические меры, и когда начали проводить очередные ПЦР-тесты, обнаружили один бессимптомный случай – не было температуры, кашля. Сейчас уже шестеро сотрудников заболели, но если бы не анализы мы бы об этом даже не узнали, – объяснил он.

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.