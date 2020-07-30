На территории Одесской области объявлено штормовое предупреждение

Так, днем 31 июля и вечером 1-2 августа в Одессе и местами в Одесской области ожидаются ливни с грозами и штормовым ветром. Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

По прогнозам синоптиков, атмосферный фронт спровоцирует сильный порывистый ветер 15-24 метров в секунду.

31 июля температура воздуха ночью составит 23-24 градуса, днем 30-31.

Жителей и гостей города убедительно просят не выезжать без надобности на личном транспорте, а также ограничить любое перемещение по городу из-за опасных метеорологических условий.

Горожан призывают быть бдительны и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, в результате плохой погоды возможно падение ветвей и кабелей.

Ранее мы писали, отдыхающих предупредили о новой опасности в море у берегов Одессы.

Так, в разгар курортного сезона пляжники стали замечать множество шприцов с иголками, которые плавают как в море, так и валяются на песке.

"Шприцы с иглами в море и на пляжах. Нам об этом пишут уже не первый раз, вчера читатель, по его словам, около 20 штук собрал на Ланжероне», - говорится в публикации.

Напомним, стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: "грозы, ливни и даже смерч"

Как писала Politeka, погоня со стрельбой всполошила Одессу, на месте много силовиков: кадры происходящего