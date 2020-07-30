В разгар жары часть Черноморска, что под Одессой, осталась без водоснабжения

Как передает Politeka.net, об этом предупредили в пресс-службе в КП «Черноморскводоканал».

Как стало известно, в двух местах произошел прорыв водопровода: на проспекте Мира и улице Парковой.

Сейчас по этим адресам направлены аварийные бригады, которые проводят восстановительные работы по устранению порыва на водопроводе.

В результате происшествия, воды лишились жители, проживающие по адресам:

- ул. Парковая, 10, 12, 18, 18-а, 20-а, 24;

- ул.1 Мая, 4, 4-а, 8, 8-а, 10, 13-а, 15-б, 17;

- пр. Мира, 15-А — детский сад, 8, 11, 21, 23, 25, 27, 29;

- ул. Данченко, 1-а, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 5-а, ЗОШ №2 и №3, детский сад №10.

До этого мы сообщали, что на территории Одесской области объявлено штормовое предупреждение.

Так, днем 31 июля и вечером 1-2 августа в Одессе и местами в Одесской области ожидаются ливни с грозами и штормовым ветром. Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

По прогнозам синоптиков, атмосферный фронт спровоцирует сильный порывистый ветер 15-24 метров в секунду.

31 июля температура воздуха ночью составит 23-24 градуса, днем 30-31.

Жителей и гостей города убедительно просят не выезжать без надобности на личном транспорте, а также ограничить любое перемещение по городу из-за опасных метеорологических условий.

Горожан призывают быть бдительны и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, в результате плохой погоды возможно падение ветвей и кабелей.

Напомним, стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: "грозы, ливни и даже смерч"

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