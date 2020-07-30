Ему могло стать плохо по дороге домой

В Одессе разыскивают 30-летнего мужчину, который ушел на работу и не вернулся

Об этом информирует Фейсбук-сообщество «На выручку! Лучшие Люди. Одесса», которое занимается поиском людей, передает Politeka.net.

"Пропал Осипенко Виталий. 30 лет. Он вышел с работы по улице Онежская, 29 около 13.00 29 июля в магазин рядом с работой, и до сих пор не дал о себе знать" -отмечается в публикации.

По словам знакомых, ему могло стать плохо, так как у мужчины проблемы с давлением.

В день, когда его последний раз видели, пропавший был одет в бордовую футболку и коричневые шорты. Всегда носил очки.

«Если кому-то что-либо известно о местонахождении Виталия, его знакомые просят сообщить по телефонам: 0674827700 - руководитель общественной организации #КращіЛюдиОдеси, координатор поисков Сергей или по номеру 102», - говорится в сообщении.

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Последний раз Снежана Куцолабская выходила на связь с матерью еще в декабре прошлого года, а после бесследно исчезла.

По некоторым сведениям, пропавшая девушка может находиться в Одессе.

Приметы Снежаны: рост 165-167 см., худощавого телосложения, глаза темно-зеленые, волосы черные до плеч.

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