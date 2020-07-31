На их счету более 10 квартир

В Одессе долгое время промышляла опасная группировка, которая присваивала чужие квартиры, используя поддельные документы

На днях ее задержали полицейские с участием спецподразделения «Корд». Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Силовики повязали и заковали в наручники мошенников, которые присваивали жилье живых и умерших одиноких граждан, квартиры в ипотеке и нежилые помещения, принадлежащие городу. На их счету более 10 квартир, общей стоимостью 14 миллионов гривен.

Кроме того, злоумышленники причастны к разбойному нападению и похищению жителя Одессы.

Угрожая мужчине пистолетом, они отобрали у него несколько сотен долларов и гривен, и удерживали до тех пор, пока не вынудили написать расписку о несуществующем долге.

Полицейские провели более 60 обысков в Одесской и Херсонской областях, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские карточки на имя третьих лиц, долговые расписки, копии паспортов и документов на жилье, а также визитки нотариусов.

Всего задержано семь участников, им объявлено подозрение, и они ждут избрание меры пресечения.

До этого мы сообщали, всё чаще иностранцы стали посягать на имущество жителей Одессы.

Только за одни сутки полиции удалось раскрыть два случая ограбления, которые произошли в разных частях города.

Так, на поселке Котовского воры ограбили водителя хлебовозки, а на Таирова припаркованный автомобиль.

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