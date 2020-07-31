Число новых случаев инфирования китайским вирусом стремительно возростает

Об этом сообщает пресс-центр МОЗ, передает Politeka.net

Так, сообщается, что за последние сутки опасное заболевание диагностировали у 64 человек. Всего с начала пандемии на пятницу, 31 июля, в Одесском регионе подтверждены 3214 случая инфицирования.

Скончались 45 человек, 1288 пациентов выздоровели, 1881 – болеют на данный момент.

Кроме того, 4985 жителей области имеют подозрения на вирус COVID-19.

В Саратском районе лабораторно подтверждено 92 случая заболеваемости, половина из них – в селе Новоселовка (48 чел).

По информации Саратской РГА, среди заболевших в районе — 56 женщин и 36 мужчин. Из них 7 медицинских работников и 15 детей в возрасте до 17 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости остается в населенных пунктах: Новоселовка, Сарата, Меняйловка.

Отметим, что Одесская область не вошла в список областей, в которых допускается дальнейшее смягчение карантинных ограничений.

До этого мы сообщали, что вспышку китайского вируса зафиксировали в Инфоксводоканале.

Пресс-секретарь водоканала заверил, что у заболевших не было никаких симптомов. Положительные результаты показали ПЦР-тесты во время плановой проверки у шести сотрудников.

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

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