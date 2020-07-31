Люди сидят вторые сутки без водоснабжения

Небывалый ажиотаж наблюдается в бюветах Одессы, люди вторые сутки сидят без воды

В пятницу, 31 июля, одесситы, проживающие в центре города выстроились в километровые очереди с баклажками, тазиками и бутылками, чтобы набрать воды в бюветных комплексах.

В частности, ажиотаж наблюдается на Александровском проспекте, в Старобазарном и Прохоровском скверах.

Несмотря на заверения коммунальщиков многие дома в центре Одессы до сих пор не подключили к водоснабжению после вчерашней замены водопровода на Новощепном ряду.

Как выяснилось, вода отсутствует на улицах Нежинской, Еврейской, Пушкинской и прочих. Также водоснабжение отсутствует на Молдаванке и в Малиновском районе.

В «Инфоксводоканале» обещают возобновить подачу воды примерно в 12 дня. В пресс-службе уверяют, что у подрядной организации, занимающейся ремонтом улицы Новощепной ряд, ночью возникли технические неполадки, поэтому срок отключения воды продлили



Фотографии разместило местное издание odessa.online.

До этого мы сообщали, что в разгар жары часть Черноморска, что под Одессой, осталась без водоснабжения.

Как стало известно, в двух местах произошел прорыв водопровода: на проспекте Мира и улице Парковой.

Туда были направлены аварийные бригады, которые проводили восстановительные работы по устранению прорыва на водопроводе.

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