Гроза, которая бушевала ночью в Одессе и области, успела натворить бед

От удара молнии загорелся хозяйственный склад. ЧП произошло селе Яринославка в Ширяевском районе, передает Politeka.net

Как сообщили с пресс-службе ГСЧС в Одесской области, 30 июля в 21:07 в Службу спасения «101» поступило сигнал о возгорании хозяйственной постройки за пределами села.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание складской одноэтажного отдельно стоящего здания.

В 22:40 пожар локализован и в 01:03 - ликвидирован на площади 400 м2. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - удар молнии.

В тушении пожара принимали участие 2 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава.



Кроме того, одесситы наблюдали грозу над поселком Котовского. Кадрами они поделились в соцсетях.

Надо сказать, что метеорологи предупреждали о непогоде.

Так, на территории Одесской области с 31 июля по 2 августа объявлено штормовое предупреждение.

В эти дни ожидаются ливни с грозами и штормовым ветром 15-24 метров в секунду.

Жителей и гостей города убедительно просят не выезжать без надобности на личном транспорте, а также ограничить любое перемещение по городу из-за опасных метеорологических условий.

Горожан призывают быть бдительны и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, в результате плохой погоды возможно падение ветвей и кабелей.

Напомним, шторм несется в Одессу, сделано важное предупреждение: когда ждать непогоды

Как писала Politeka, погода в Одессе резко ухудшится 31 июля: "дожди с грозами и не только"