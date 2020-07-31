Черное море и его обитатели продолжают страдать из-за затонувшего у берегов Одессы танкера «Делфи»

На пляже по соседству с аварийным танкером был обнаружен мертвый дельфин. Тушка лежала на песке, по всей видимости, ее выбросило штормом.

Страшную находку обнаружили отдыхающие в пятницу, 31 июля. Соответствующее видео на своей странице в Фейсбук разместил одессит Виталий Гилевич, передает Politeka.net. (Чтобы просомтреть - доскролльте до конца)

«Конечно, нефтепродуктов в море нет, ничего из DELFI не вытекает, а это видео – фотошоп. ⠀ Кто будет за это отвечать за этот п…???, – гневно написал мужчина.

В комментариях пользователи сети выразили сожаления по поводу увиденного.

«Ужас какой((((( как жалко 😢😢😢😢😢», - пишут они.

Ранее мы сообщали, что после нескольких безуспешных попыток убрать танкер с пляжа ситуацию определили как чрезвычайную. С каждой попыткой поднятия танкера в воду выливается все больше нефтепродуктов. В частности, последняя попытка привела к загрязнению в 100 квадратных метров.

Также мы сообщали, что Одесский филиал АМПУ огласил тендер на услуги по удалению судна «Delfi» из акватории морского порта Одесса. Стоимость тендера – почти 25 миллионов гривен, что примерно в 2-3 раза превышает реальную стоимость работ. Победитель аукциона должен будет поднять танкер в зависимости от гидрометеорологических условий, но не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.

Конечно, нефтепродуктов в море нет, ничего из DELFI не вытекает, а это видео - фотошоп. ⠀ Кто будет за это отвечать за этот пизд😡ц??? ⠀ #одесса #дельфин #delfi Gepostet von Гилевич Виталий am Donnerstag, 30. Juli 2020

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