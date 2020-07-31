В этом году, несмотря на карантин, мэрия Одессы решила раскошелиться и с размахом отметить день города

На празднование, которое состоится 2 сентября, из городского бюджета планируют выделить 4,1 миллиона гривен, пишет Думская .

По данным издания, организация проведения гала-концерта обойдется в 3 млн 600 тыс. гривен. Почти 200 тыс. гривен потратят на установку сцены, еще 140 тыс. гривен на звуковое оборудование и 160 тыс. гривен на видеооборудование.

Концерт начнется в 19.00 на Потемкинской лестнице 2 сентября.

Для мероприятия будет установлена VIP-трибуна на 1000 мест для почетных гостей, а обычные одесситы будут наблюдать за концертом с лестницы.

Зрителям покажут мини-фильм и 10 коротких роликов про Одессу и последние достижения в сфере городского хозяйства и инфраструктуры.

На концерте выступят Валентин Куба и группа «Мамины дети», Феликс Шиндер и группа «Деньги вперед», певица Jerry Heil, группа MOZGI и певец Макс Барских.

Завершится мероприятие в 22:00.

В комментариях одесситы недоумевают, а как же карантин?

«А как же карантин? Хотя всегда можно деньги потратить, а потом все отменить сославшись на карантин ;) Но деньги уже тютю»,

«Гена решил поразить общественность широтой размаха»,

«Потратят все наши общие деньги перед своим уходом из власти? Гулять тоже надо с умом! Ведь в городе столько проблем, которые годами не решались!»,

«Геннадия нужно сажать иначе он не угомонится», - пишут пользователи в сети.

До этого мы сообщали, что одесситы в центре города штурмуют бюветы из-за того, что вторые сутки сидят без воды.

В пятницу, 31 июля, люди выстроились в километровые очереди с баклажками, тазиками и бутылками, чтобы набрать воды в бюветных комплексах.

В частности, ажиотаж наблюдается на Александровском проспекте, в Старобазарном и Прохоровском скверах.

Напомним, на Одесчине вводят особый режим, сделано срочное предупреждение: "без документов не выходить"

Как писала Politeka, опасная банда оставила одесситов без жилья, фото: "подделывали документы, а потом..."