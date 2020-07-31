В Одесской области намечаются масштабные антитеррористические учения
Их анонсировала пресс-служба СБУ, передает Politeka.net.
Учения будут проводиться с 3 по 7 августа в районе населенных пунктов Шабо, Сергеевка, Прибрежное, Беленькое Белгород-Днестровском районе.
В ведомстве отметили, что тренировки будут проходить в обстановке, максимально приближенной к реальной антитеррористической операции. На улицах будут замечены вооруженные бойцы и бронетехника.
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В связи с этим жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать.
Кроме того, могут временно ввести “особый режим”: ограничить передвижение граждан, проверять документы и досматривать автомобили.
В учениях примут участие, кроме представителей СБУ, бойцы Вооруженных сил, Нацгвардии, полицейские, пограничники и спасатели. Привлекут и представителей местной власти.
До этого мы писали, в Одессе террористы грозились взорвать Оперный театр.
Так, утром в пятницу, в дежурную часть по электронной почте было отправлено анонимное сообщение о минировании здания Одесского национального академического театра оперы и балета в переулке Чайковского.
По указанному адресу были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и спасатели.
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