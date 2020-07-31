В Одесской области намечаются масштабные антитеррористические учения

Их анонсировала пресс-служба СБУ, передает  Politeka.net. 

Учения будут проводиться с 3 по 7 августа  в районе населенных пунктов Шабо, Сергеевка, Прибрежное, Беленькое  Белгород-Днестровском районе.

В ведомстве отметили, что тренировки будут проходить в обстановке, максимально приближенной к реальной антитеррористической операции. На улицах будут замечены вооруженные бойцы и бронетехника.

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В связи с этим жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Кроме того, могут временно ввести “особый режим”: ограничить передвижение граждан, проверять документы и досматривать автомобили.

В учениях примут участие, кроме представителей СБУ, бойцы Вооруженных сил, Нацгвардии, полицейские, пограничники и спасатели. Привлекут и представителей местной власти.

До этого мы писали, в Одессе террористы грозились взорвать Оперный театр.

Так, утром в пятницу,  в дежурную часть по электронной почте было отправлено анонимное сообщение о минировании здания Одесского национального академического театра оперы и балета в переулке Чайковского.

По указанному адресу были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и спасатели.

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