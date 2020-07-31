В первые выходные августа в Одессе днем будет сухо и солнечно, однако ночью польет дождь

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

В субботу, 1 августа, ясным небо в Одессе будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью будет идти кратковременный дождь, гроза. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​27-29°С.

Температура морской воды 22-23°С.

По Одесской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, гроза.

Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 2 августа, уже с самого утра в Одессе распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. .Без существенных осадков.

Ветер северный, днем юго-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью составит 14-19°С, днем воздух прогреется до ​​25-30°С.

До этого мы сообщали, на одесскм пляже, рядом с затонувшим танкером "Делфи" нашли мертвого дельфина.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Пока неизвестно, связана ли его смерть с экологической ситуацией, так как из танкера иногда выливается топливо. Однако свидетели связывают происшествие именно с этим.

Также сообщалось, что на территории Одесской области с 31 июля по 2 августа объявлено штормовое предупреждение.

В эти дни ожидаются ливни с грозами и штормовым ветром 15-24 метров в секунду.

Жителей и гостей города убедительно просят не выезжать без надобности на личном транспорте, а также ограничить любое перемещение по городу из-за опасных метеорологических условий.

Горожан призывают быть бдительны и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, в результате плохой погоды возможно падение ветвей и кабелей.

Напомним, шторм несется в Одессу, сделано важное предупреждение: когда ждать непогоды

Как писала Politeka, погода в Одессе резко ухудшится 31 июля: "дожди с грозами и не только"